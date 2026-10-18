Usl: "Supportare famiglie con un genitore". Sportello Consumatori e Asdico: "Per tariffe sociali tempo fino al 31 ottobre"

Carovita a San Marino: interviene l'Unione sammarinese dei lavoratori. Il sindacato si sofferma, nello specifico, sulla condizione delle madri e dei padri soli con figli e stipendi bassi. Fasce di popolazione che, anche sul Titano, faticano a far fronte ai costi degli affitti alle stelle. Dopo un'estate torrida, con spese alte per i condizionatori, arriva la paura di un inverno rigido da affrontare visti i costi energetici in costante incremento. Molte famiglie monogenitoriali, per una questione di parametri, spiega Usl, restano escluse ad esempio dalle tariffe sociali per le bollette. L'invito del sindacato è a rivedere le modalità di accesso al beneficio.

Domani sera, alle 20,30, a Domagnano, una serata organizzata dalla Segreteria al Territorio sul tema del co-housing: nuovo modo di vivere spesso citato tra le soluzioni al problema abitativo.

Intanto, Associazione sportello consumatori e Asdico ricordano che, per l'accesso alle tariffe sociali, la domanda va presentata entro il 31 ottobre. Novità di quest'anno è l'obbligo di compilare la nuova dichiarazione su redditi e patrimoni legata all'CEE, ma per quella c'è tempo fino alla fine dell'anno.



Leggi il comunicato stampa dell'Unione Sammarinese Lavoratori

Leggi il comunicato stampa dell'Associazione Sportello Consumatori - ASDICO







