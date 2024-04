Usl: "Tendenza positiva mercato lavoro, imperativo monitorare economia"

Usl: "Tendenza positiva mercato lavoro, imperativo monitorare economia".

Tendenza positiva nel mercato del lavoro sammarinese, l'Usl - tuttavia - invita a monitorare per non farsi trovare impreparati ad una eventuale recessione.

“Anche se al momento vedo una tendenza positiva nel mercato del lavoro qui a San Marino, con un tasso di disoccupazione al 2,5% e una crescita occupazionale del 3% rispetto all'anno precedente, nell'attuale contesto di incertezza dell'economia globale, ritengo sia fondamentale mantenere una consapevolezza elevata su possibili scenari di recessione anche qui nella nostra Repubblica”, afferma l'SG USL Francesca Busignani, che in una nota stampa richiede politiche economiche mirate, investimenti strategici e un solido sostegno alle imprese e ai lavoratori. implementando politiche di welfare.

