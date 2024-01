USL: tra le priorità la formazione di nuove professionalità

“La sfida del Sindacato – scrive in una nota il Segretario Generale dell'Unione Sammarinese dei Lavoratori, Francesca Busignani – è anche quella di formare nuove figure che contribuiscano ad aumentare le tutele dei lavoratori”. Da qui la scelta di aprire le porte – per un tirocinio – a figure quali Juliana Petecariu: da quasi vent'anni residente in Repubblica, laureanda in materie giuridiche e criminologia. Tutto lo staff di USL è stato coinvolto in questa esperienza. Dal tirocinio – sottolinea Petecariu – ho “appreso che c'è molto più della teoria”; “quando si decide di mettersi al servizio degli altri non c'è orario che tenga, se qualcuno ha bisogno la cosa da fare è solo una: rimboccarsi le maniche e fare l'impossibile”.

