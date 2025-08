SINDACATO Usl: troppi diplomati e laureati non trovano lavoro Oltre il 65% di chi non trova lavoro ha un titolo di studio, il 37,9% ha un diploma e il 27,2% ha addirittura un titolo universitario, rileva il sindacato

Usl: troppi diplomati e laureati non trovano lavoro.

L'Usl guarda al bollettino di statistica sul secondo trimestre dell'anno, rilevando "in certi casi, la scarsa spendibilità dei titoli di studio nel mondo del lavoro". "Bene il dato sulla disoccupazione - sottolinea il sindacato - ma sono troppi i diplomati e laureati che non trovano impiego".

Il Segretario della Federazione Servizi e Commercio, Marco Santolini solleva, nel settore privato, anche il problema dell'assenza di livelli di inquadramento che rispondano alla formazione del dipendente. "Solo valorizzando il merito e le competenze - sostiene - si andrà verso un mercato più inclusivo ed equo, mettendo così fine all’esodo di figure professionali di alto profilo".

