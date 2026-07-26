Usl: "Tutelare i lavoratori dello sport e gli studenti-atleti"

L'USL invita a una riflessione sulle tutele per chi lavora nello sport e per lo studente-atleta. E organizza, il 29 luglio, un convegno con la partecipazione, tra gli altri, dei Segretari di Stato all'Istruzione e allo Sport. A distanza di quasi un anno dal provvedimento della Segreteria Sport che prevede la sospensione immediata per i condannati, anche in primo grado, per reati legati alla violenza di genere e all'abuso su minori, il sindacato si sofferma sull'importanza di misurare gli effetti positivi della legge e capire se abbia effettivamente portato un clima più sereno.

Spazio poi alle tutele per gli studenti-atleti e alla necessità di garantire loro un percorso che concili formazione e attività sportiva. Proprio a questo sarà dedicata, con il Segretario competente, una riflessione partendo dal Protocollo dedicato a ragazzi e ragazze che studiano e portano avanti un'attività agonistica. In merito all'intero comparto, l'USL esorta a "costruire un sistema di regole e 'contratti' più chiaro e più equo”.







