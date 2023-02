AFFITTI E MUTUI Usl/Ucs: "Da rivedere i requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata"

Usl/Ucs: "Da rivedere i requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata".

Affitti ed emergenza abitativa: Usl e Ucs spostano l'attenzione sull'edilizia sovvenzionata. “Lo Stato – ricordano - è alla ricerca di abitazioni da poter destinare a chi altrimenti non potrebbe mai permettersi un alloggio, ma sulla base di limiti di reddito che non vengono aggiornati da quasi 30 anni, estromettendo magari per pochissimo anche coloro che non potrebbero comunque permettersi un alloggio con affitto medio. “Il che – fanno notare – potrebbe tradursi quindi in una guerra tra poveri”.

Sull'acquisto del nuovo, invece, sindacato e unione consumatori mettono l'accento sui mutui che, per chi vi ha fatto ricorso, rischiano di diventare troppo gravosi a causa del tasso variabile che minaccia di far raddoppiare le rate.

La richiesta alla politica infine è di intervenire con provvedimenti strutturali urgenti previo confronto con le parti sociali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: