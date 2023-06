RIALZO TASSO MUTUI Usl-Ucs: "Finito il tempo di stare alla finestra, contromisure vanno prese subito" I sammarinesi, per il sindacato e l'assoconsumatori, rischiano di non farcela più

Usl e Ucs sul piede di guerra di fronte all'ennesimo rialzo dei tassi dei mutui. “Qualcuno – tuonano - poi dovrà spiegare ai lavoratori/consumatori, il perché invece gli interessi attivi sui conti siano rimasti fermi al palo”. “È quasi sempre immediato – fa poi notare il segretario generale Usl, Francesca Busignani – l’automatismo da parte delle banche sull’adeguamento verso il basso dei tassi di interesse sui conti correnti; quando però è il correntista a chiedere di alzarli così come fanno con quelli passivi, la risposta il più delle volte è che non si può fare oppure che se si vogliono interessi più alti i soldi vanno investiti e non lasciati sul conto corrente. Seguendo questo ragionamento allora – aggiunge Busignani - anche quando si abbassano la banca non dovrebbe toccare i tassi attivi dei conti correnti”. "Di questo passo – conclude la nota Usl/Ucs - assistiamo senza far nulla a una ‘mazzata’ dietro l’altra. Contromisure vanno prese subito”.

