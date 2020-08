Usl, valorizzare il patrimonio culturale come strategia di sviluppo

L'Usl torna sull'importanza della valorizzazione del patrimonio culturale di San Marino come pilastro della strategia di sviluppo del paese dopo la presentazione del Piano Operativo per gli interventi strategici sul territorio dello scorso 30 luglio. Ciò può rappresentare anche lo strumento per la creazione di opportunità lavorative. Una gestione sostenibile dei luoghi, una buona qualità di servizi e infrastrutture potrà da un lato garantire una buona vivibilità da parte dei residenti e dall’altro agevola senza dubbio lo sviluppo del turismo. Crediamo che la scelta dei progetti a cui dare la precedenza, - conclude l'Usl - debba essere fatta sulla base degli obiettivi che si vogliono raggiungere per il rilancio del comparto turistico e commerciale; così da poter attrarre maggiormente turisti offrendo qualcosa di diverso rispetto alle zone limitrofe.