Usot chiede fatti concreti a sostegno del turismo

Usot da tempo sostiene e sprona la politica “ad investire risorse e competenze nel Turismo, che può e deve rappresentare un elemento strategico e qualificante per lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino”. Quando si parla di fatti, però, non c'è nessuna evidenza di voler davvero realizzare i progetti studiati. Secondo Usot, la programmazione in materia di economia del turismo deve tornare al centro delle politiche nazionali ed è necessario agire su alcune leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e organizzativa, la valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi e degli eventi.

Pur avendo già da più di un anno sollecitato il Governo e la Segreteria di Stato competente, si sta ancora attendendo che si intervenga con un piano di controlli sul rispetto da parte delle attività ristorative di quanto previsto dalla loro licenza d’esercizio, rispetto dei prezzi dei menù turistici ed identificazione chiara di servire piatti surgelati, nonché la tutela ed il miglioramento del decoro urbano ed in particolare la pulizia ed apprezzabilità estetica delle pertinenze esterne e visibili dei negozi commerciali turistici.

“Bisogna cavalcare il momento e fare in modo che soggetti esteri prendano in considerazione investimenti a San Marino, magari nel settore dove siamo più deboli, il turismo. Va impostata una politica di approccio al turismo diverso” ha affermato il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti in Commissione Finanze di lunedì 19 luglio. L'obiettivo finale: accrescere il contributo del Settore Turistico e Commerciale Turistico al benessere economico e sociale del nostro Paese.











