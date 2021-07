Usot: "Dalle istituzioni nessun progetto per alzare qualità e offerta turistica"

Nessuna traccia di progetti per rilanciare il turismo. E' Usot a lanciare una dura critica nei confronti delle istituzioni. Gli operatori chiedono di agire su alcune leve, come innovazione tecnologica e organizzativa, valorizzazione delle competenze, qualità di servizi ed eventi. E proprio a proposito di qualità, fanno presente di aver chiesto da più di un anno all'esecutivo e alla Segreteria al Turismo di intervenire con un piano di controlli sul rispetto, da parte delle attività di ristorazione, di aspetti come i prezzi dei menù turistici e l'identificazione chiara di piatti surgelati, nonché la tutela del decoro urbano.

Usot punta anche il dito contro musica oltre l'una di notte che causa le lamentele dei turisti che pernottano in Città. Capitolo eventi: per l'associazione anche quest'anno è mancata la condivisione. L'organizzazione cita manifestazioni come "Copertina": aggiudicato, attacca, con un avviso pubblico di cui non è stata data sostanzialmente notizia. Il chiringuito in Piazzale La Stazione è stato “assegnato ad personam”, prosegue, e per "Mi Gusto San Marino" sono risultate assegnatarie le attività dei due eventi già citati. Ad oggi, conclude l'associazione, nessuna traccia di quel percorso di riforme e investimenti per un “nuovo” turismo.

