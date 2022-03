Usot e Osla, nuove difficoltà per le imprese

La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni verso la Russia pongono nuove difficoltà alle piccole e medie imprese sammarinesi. Osla e Usot mettono in primo piano l'aumento dei costi delle materie prime, in particolare quello dell'energia, che sta erodendo tutte le marginalità. Preoccupazione sul fronte turistico dove il blocco all'arrivo dei voli russi e la situazione che è scoraggiante anche i lunghi viaggi da Cina e Stati Uniti potrebbe portare per la prossima stagione ad un tracollo del comparto. Il Fellini prevedeva, per questa stagione, dieci voli settimanali dall’Ucraina ed una quarantina dalla Russia per complessivi 300 mila passeggeri.

Rispetto alla situazione interna le due organizzazioni chiedono un allentamento delle misure restrittive legate al covid, a loro dire eccessive, e la liberalizzazione del mercato del lavoro dato il tasso minimo di disoccupazione registrato. Perplessi infine dall'introduzione della concessione di suolo pubblico a pagamento.