In una nota stampa Usot ufficializza la propria difficoltà a comprendere l'esigenza della nascita di Federalberghi, per il timore di una disgregazione del settore. In un incontro avuto con il neo Segretario Pedini Amati, Usot ha formalizzato le priorità e le sfide da affrontare per il rilancio del turismo ed elencato alcune delle indicazioni condivise con Segretario e Fondo Monetario Internazionale.

Leggi il comunicato stampa integrale