TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:59 San Marino ad Expo: verso i 3 milioni di visitatori. Bilancio già al di là delle aspettative 18:35 Roberto Cevoli: "Abbiamo fiducia, cercheremo di fare risultato" 17:43 Toscano in tour romagnolo ed emiliano (imolese) 16:43 Accordo UE, Erik Casali deposita richiesta di referendum 16:27 Il 6 e 7 settembre il Dodgeball Festival a San Marino e Ravenna 14:10 CSDL, CDLS e USL su Riforma IGR: in arrivo sciopero generale
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Vendite alimentari in calo, le Associazioni italiane dei Consumatori suonano l'allarme

di Monica Fabbri
5 set 2025
Associazioni dei consumatori in allarme per il calo delle vendite dei beni alimentari, che nei primi sette mesi registrano una contrazione in volume del −0,8% a fronte di una crescita in valore del +2,1%. È, “a dimostrazione – scrive Assoutenti – di come prosegua in Italia la forte crescita dei prezzi al dettaglio nel settore”. Nel mirino anche Codacons, che segnala l’impatto sulle famiglie e sul carrello, spinte a tagliare la spesa pur spendendo di più.

Il vero allarme, secondo le associazioni, riguarda l’autunno: tra rincari, spese scolastiche e possibili rialzi delle bollette energetiche, gli italiani potrebbero ridurre ulteriormente i consumi, con effetti sull’economia. L’Unione Nazionale Consumatori rileva un calo degli alimentari dello 0,4% in un solo mese: “Il Paese è fermo – dice – si spende di più per mangiare meno”. E aggiunge che il +2,9% annuo delle vendite sarebbe un “effetto ottico” dovuto ai rincari di alimentari e bevande analcoliche, saliti a luglio del +3,9%.

Facendo i conti in tasca, “una coppia con 2 figli acquista 73 euro in meno di cibo”, prosegue l’associazione. A pesare, sottolinea ancora Assoutenti, è la crisi delle materie prime che spinge al rialzo i prezzi dei prodotti di largo consumo, in alcuni casi con inflazione a due cifre, costringendo i consumatori a cambiare abitudini e ridurre gli acquisti. Per Confcommercio i dati di luglio confermano una domanda delle famiglie debole: “Solo un recupero della fiducia potrà favorire un miglioramento dei consumi”.

Sul fronte delle proposte, Confesercenti indica come priorità il rilancio dei consumi interni in una fase di rallentamento anche della domanda estera. La prossima legge di bilancio – sostiene – dovrebbe liberare risorse a sostegno dei redditi delle famiglie con tagli percepibili; “si potrebbe iniziare dalle tredicesime”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia