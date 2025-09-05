Vendite alimentari in calo, le Associazioni italiane dei Consumatori suonano l'allarme

Associazioni dei consumatori in allarme per il, che nei primi sette mesi registrano una contrazione in volume dela fronte di una crescita in valore del. È, “a dimostrazione – scrive– di come prosegua in Italia la forte crescita deinel settore”. Nel mirino anche, che segnala l’impatto sulle famiglie e sul carrello, spinte a tagliare la spesa pur spendendo di più.

Il vero allarme, secondo le associazioni, riguarda l’autunno: tra rincari, spese scolastiche e possibili rialzi delle bollette energetiche, gli italiani potrebbero ridurre ulteriormente i consumi, con effetti sull’economia. L’Unione Nazionale Consumatori rileva un calo degli alimentari dello 0,4% in un solo mese: “Il Paese è fermo – dice – si spende di più per mangiare meno”. E aggiunge che il +2,9% annuo delle vendite sarebbe un “effetto ottico” dovuto ai rincari di alimentari e bevande analcoliche, saliti a luglio del +3,9%.

Facendo i conti in tasca, “una coppia con 2 figli acquista 73 euro in meno di cibo”, prosegue l’associazione. A pesare, sottolinea ancora Assoutenti, è la crisi delle materie prime che spinge al rialzo i prezzi dei prodotti di largo consumo, in alcuni casi con inflazione a due cifre, costringendo i consumatori a cambiare abitudini e ridurre gli acquisti. Per Confcommercio i dati di luglio confermano una domanda delle famiglie debole: “Solo un recupero della fiducia potrà favorire un miglioramento dei consumi”.

Sul fronte delle proposte, Confesercenti indica come priorità il rilancio dei consumi interni in una fase di rallentamento anche della domanda estera. La prossima legge di bilancio – sostiene – dovrebbe liberare risorse a sostegno dei redditi delle famiglie con tagli percepibili; “si potrebbe iniziare dalle tredicesime”.







