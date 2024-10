ON LINE Vendite on line di merci non conformi: Ucs ha incontrato il Segretario Fabbri Alcune aziende, contrariamente alla normativa, omettono di fornire i propri contatti e si rendono irreperibili dopo la vendita.

Il Segretario per l'Industria Fabbri ha incontrato l'Unione Consumatori Sammarinesi per discutere dei problemi legati alle vendite online di alcune aziende con sede a San Marino. L'incontro, richiesto dalle tre associazioni dei consumatori (UCS, Asdico e Sportello Consumatori), è stato però presenziato solo da UCS.

Durante l'incontro, UCS ha evidenziato le difficoltà che gestisce quotidianamente, in particolare le numerose segnalazioni di consumatori che lamentano di non ricevere prodotti conformi a quelli pubblicizzati o di non riuscire a esercitare il diritto di recesso.

Questo problema è causato da alcune aziende che, contrariamente alla normativa, omettono di fornire i propri contatti e si rendono irreperibili dopo la vendita, anche se la maggior parte delle ditte agisce correttamente. UCS ha aiutato molti consumatori a ottenere i rimborsi dovuti, ma non è accettabile che esistano aziende che adottano tali pratiche scorrette, danneggiando i consumatori e la reputazione del Paese.

Il Segretario di Stato ha ascoltato attentamente e richiesto un report dettagliato con i casi più recenti per valutare possibili soluzioni rapide, mettendo a disposizione il suo ufficio per collaborare. Si spera che questa collaborazione porti a risultati concreti.

