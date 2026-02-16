Verso il 1° San Marino Digital Security Forum: al centro le strategie contro le cyber-minacce

L'intervista a Lino Zucchi, Presidente Global Crisis Group

Un evento di respiro internazionale, venerdì 20 febbraio dalle 10.00 al Centro Congressi Kursaal, con il 1° San Marino Digital Security Forum, promosso e organizzato da Global Crisis Group. Non un semplice convegno tecnico, ma un vero e proprio 'tavolo di regia' dove istituzioni, esperti di settore e stakeholder pubblici e privati si incontreranno per delineare le strategie di difesa contro l’evoluzione delle minacce cyber. L'appuntamento è sostenuto dalle Segreterie di Stato Interni e Esteri, Università di San Marino e ASIS International Italy Chapter.

"L'associazione Global Crisis Group - spiega il Presidente Lino Zucchi - nasce l'8 maggio del 2025 con un gruppo di professionisti, la maggior parte sammarinesi, con esperienze diverse. Abbiamo l'obiettivo di promuovere diverse tematiche, quale la sicurezza, la cooperazione nazionale e la cultura civica. Abbiamo anche l'onore di aver costituito all'interno dell'associazione un Comitato Scientifico autorevole che ci permette di realizzare progetti di alto profilo.

Perché è importante partecipare al primo San Marino Digital Security Forum? "Innanzitutto - risponde Zucchi - avremo la partecipazione autorevole di rappresentanti istituzionali e stakeholder di livello internazionale. I temi trattati saranno "l'innovazione e la sicurezza digitale per un futuro resiliente". Cerchiamo di stimolare il Paese al dibattito su temi che impattano sulla vita quotidiana, in un mondo iperconnesso, in cui è importante creare un sistema di difesa e di sicurezza digitale per un futuro resiliente".

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino e dall’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.



