Verso il Primo maggio: festa nel segno della riflessione, tra guerra e prove sul fronte economico

È un messaggio di vicinanza ai lavoratori quello che il segretario Teodoro Lonfernini invia per il Primo maggio. Lonfernini parla di un momento favorevole per il settore, visti gli ultimi dati incoraggianti soprattutto sul fronte della disoccupazione. Sui rinnovi contrattuali l'obiettivo, per Lonfernini, è difendere il potere d'acquisto degli occupati e, allo stesso tempo, avere un “approccio sostenibile dell'intero sistema Paese”. Il Segretario al Lavoro esprime soddisfazione per la firma del primo accordo che coinvolge circa 6500 persone e ricorda la ratifica della Convenzione Oil sul contrasto alla violenza. In arrivo la riforma del mercato del lavoro.

Tutti i sindacati guardano alla ricorrenza mettendo al centro la parola “riflessione”. La Csu si prepara alla Festa dei lavoratori al Parco Ausa: dopo l'evento di anticipazione con dj set nella sera di sabato 30 aprile, si entrerà nel vivo dei festeggiamenti domenica 1 maggio dalle ore 15. Tutte le attività principali sono al coperto e garantite in caso di pioggia: i bollettini prevedono, infatti, maltempo. Per questo Primo maggio la Centrale sindacale invita a soffermarsi sulla situazione in Ucraina, per un cessate il fuoco, e si focalizza, tra le altre cose, su riforme, rinnovi contrattuali, giustizia e Accordo di associazione.

Anche l'Usl esorta a fermare le ostilità e riflette sul valore del lavoro, “fonte di dignità e arricchimento” dell'individuo e della collettività. La speranza, per l'Usl, è che il rinnovo del contratto industria possa servire da ripresa. Il sindacato invita a una riflessione sulle contromisure politiche e finanziarie “per stimolare una ripresa che fino a pochi mesi fa sembrava a portata di mano”.

Nel servizio, l'intervista a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato al Lavoro)