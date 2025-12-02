TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:29 Atleti di casa in evidenza al Gran Premio San Marino di Tiro a Segno 15:05 Autovelox: spunta il “caso Coriano”, dopo la pubblicazione della lista dei dispositivi autorizzati in Italia 13:30 Tamai: "La fine del Rimini è un grande dolore soprattutto per i ragazzi del settore giovanile" 13:21 Trattative Usa/Russia e sicurezza UE, Generale Camporini: "Se non sei seduto al tavolo, sei nel menù" 12:56 Serie C Girone B: X nel derby tra Vis Pesaro e Ascoli 12:54 Slitta di un anno l'Eudr: San Marino segue attentamente gli sviluppi 12:23 Consonni promuove San Marino: "Una scelta felice" 08:48 Omicidio Paganelli, nuova udienza: in aula le testimonianze di Nastas e Parisi. Saponi: “Giusto andare avanti sull’incidente” 08:23 A Mosca l’incontro tra Putin e l’inviato speciale di Trump 07:35 Imola, ferita sull’A14 e incapace di volare: poiana salvata dalla Polizia di Stato di Forlì
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Verso il rinnovo del contratto assicurazioni: firmato il pre-accordo

Il documento, siglato da sindacati, Anis e agenzie di assicurazioni, ha incassato il via libera dall’assemblea dei lavoratori del settore. Aumenti alle buste paga del 13,7% in 5 anni

2 dic 2025

3% per il 2025, 3% per il 2026, 2,7% per il 2027, e 2,5% per il 2028 e per il 2029. Questi gli aumenti retributivi previsti nel pre-accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore assicurativo. Incremento complessivo, nei 5 anni, del 13,70%. Confermata la parte normativa del precedente contratto, sottoscritto nel febbraio 2023.

“Gli aumenti sono sostanzialmente in linea con le dinamiche dei principali contratti, - riscontrano le Federazioni Servizi di CSdL, CDLS e USL – e dovrebbero permettere la copertura dell'inflazione”.

Il pre-accordo è stato sottoscritto da sindacati, Anis e agenzie di assicurazioni. Aumentano, dunque, le buste paga dei lavoratori; ora, l'ultimo passaggio da compiere, per la validità erga omnes, è il referendum tra i lavoratori che le organizzazioni stanno già predisponendo. L'impegno delle parti è di redigere il testo unico del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro gennaio 2026.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia