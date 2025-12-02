SERVIZI Verso il rinnovo del contratto assicurazioni: firmato il pre-accordo Il documento, siglato da sindacati, Anis e agenzie di assicurazioni, ha incassato il via libera dall’assemblea dei lavoratori del settore. Aumenti alle buste paga del 13,7% in 5 anni

3% per il 2025, 3% per il 2026, 2,7% per il 2027, e 2,5% per il 2028 e per il 2029. Questi gli aumenti retributivi previsti nel pre-accordo per il rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti del settore assicurativo. Incremento complessivo, nei 5 anni, del 13,70%. Confermata la parte normativa del precedente contratto, sottoscritto nel febbraio 2023.

“Gli aumenti sono sostanzialmente in linea con le dinamiche dei principali contratti, - riscontrano le Federazioni Servizi di CSdL, CDLS e USL – e dovrebbero permettere la copertura dell'inflazione”.

Il pre-accordo è stato sottoscritto da sindacati, Anis e agenzie di assicurazioni. Aumentano, dunque, le buste paga dei lavoratori; ora, l'ultimo passaggio da compiere, per la validità erga omnes, è il referendum tra i lavoratori che le organizzazioni stanno già predisponendo. L'impegno delle parti è di redigere il testo unico del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro gennaio 2026.

