TASSE Verso la nuova legge fiscale a San Marino, la CSdL chiede una "immediata e proficua campagna antielusione" Nel triennio 2019-2021 compiuti 2.041 controlli per 11 milioni di euro di maggiori entrate. Il sindacato chiede "risorse tecnologiche ed umane" per l'Ufficio Tributario

Verso la nuova legge fiscale a San Marino, la CSdL chiede una "immediata e proficua campagna antielusione".

Una "immediata e proficua campagna antielusione" fiscale ed il rafforzamento dell'Ufficio Tributario con "risorse tecnologiche ed umane" adeguate a sostituire gli "innumerevoli pensionamenti". È quanto chiede la CSdL al governo in attesa che il la legge di modifica dell'IGR arrivi in Consiglio Grande e Generale in seconda lettura in autunno.

In una nota il sindacato guidato da Enzo Merlini parte dai dati sui controlli fiscali snocciolati dal Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, in Commissione Finanze nei giorni scorsi: Nel triennio 2019-2021, gli accertamenti fiscali a San Marino sono stati rispettivamente 859, 568 e 614 ed hanno generato maggiori entrate per le casse dello Stato, pari a 3,5, 2,8 e 4,7 milioni di euro. "Quelli sulle persone giuridiche - aggiunge il sindacato - sono però letteralmente crollati, passando da 521 a 229, mentre sono aumentati quelli sulle persone fisiche. Nel 2021, 3,4 dei 4,7 milioni di maggiori entrate sono costituiti da sanzioni a carico di queste ultime, probabilmente dovute a coloro che non hanno dichiarato i patrimoni detenuti all’estero".

I dati relativi ai controlli nell’ultimo triennio sono stati resi noti solo qualche giorno fa, "dopo averli ripetutamente sollecitati. Da una prima analisi - scrive la CSdL - emerge che i controlli ed accertamenti sulle persone fisiche sono stati numerosissimi (quasi un migliaio nel 2024), ma i risultati in termini di nuove entrate sono poco significativi, mentre quelli sulle società, seppure in numero decisamente inferiore, hanno prodotto maggiori imposte e sanzioni rilevanti, ammesso che poi vengano realmente incassate".



La CSdL torna quindi a sottolineare come "la quantità di altri redditi appaia sproporzionata rispetto a quelli da pensione e lavoro (dipendente ed autonomo), tanto da far supporre che almeno parte dei patrimoni siano stati, e vengano tuttora, accumulati nascondendo alcune entrate al fisco. Ne è una probabile riprova l’impennata della raccolta bancaria degli ultimi tre anni, per la quale ancora attendiamo di conoscere come ciò sia stato possibile, visto il crollo dei redditi fissi".

Il sindacato resta scettico sui controlli automatici previsti dalla nuova legge per le aziende che dichiarano meno di 15mila euro: "Occorre dotare l’Ufficio Tributario di risorse tecnologiche ed umane tali da trattare questi dati e svolgere i successivi approfondimenti. Non ci pare che questa sia l’intenzione del Governo, tanto che non è stata prevista alcuna nuova entrata nel capitolo relativo a tale parte del provvedimento."

Secondo Enzo Merlini e compagni l’Esecutivo non è abbastanza determinato nel potenziare politiche di controllo dell’elusione fiscale. "Molto più semplice tassare i soliti noti senza farsi troppe domande!"

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: