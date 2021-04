INNOVAZIONE Verso la regolamentazione dell'eSport: potenzialità di un settore in grande espansione

“Esports: dalla legge alla realtà. Dialogo fra giuristi e industria”, è il titolo del convegno online organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia, per approfondire un fenomeno, quello dei cosiddetti sport elettronici, in costante crescita, capace di fornire un importante ritorno in termini economici e sociali. Relazione introduttiva affidata al Segretario di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini che proprio nell'occasione ha annunciato la volontà del Governo sammarinese, su suo input, di regolamentare la materia a 360 gradi attraverso una legge già in preparazione – incarico affidato a due giuristi esperti del settore, Giuseppe Croari e Gianluigi Fioriglio - e da cui scaturirà il primo “Codice degli Esports” al mondo. Obiettivo: offrire alle persone e alle aziende coinvolte un quadro normativo chiaro e realizzato sulla base delle loro esigenze.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport.

