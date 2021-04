MONDO DEL LAVORO Verso la riforma del mercato del lavoro e un Testo Unico in materia Il Segretario Teodoro Lonfernini ha illustrato il progetto a sindacati e associazioni datoriali. Tra un paio di settimane nuovo round di incontri con le singole parti sociali.

Primo incontro tra il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e tutte le parti sociali. Quasi due ore di incontro, da remoto, con tutti gli attori del mondo del lavoro sammarinese: le tre sigle sindacali e le associazioni di categoria datoriali. Il Segretario Teodoro Lonfernini e il suo staff hanno illustrato il progetto di riforma, strutturato in due fasi. Tra gli interventi considerati urgenti, il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta; la riorganizzazione degli incentivi e la revisione degli ammortizzatori sociali.



La Segreteria parallelamente intende procedere con un riordino di tutta la legislazione in materia di lavoro per arrivare alla definizione di un Testo Unico. Tra un paio di settimane Lonfernini incontrerà singolarmente, sindacati e categorie. L'obiettivo del Segretario è portare i conseguenti atti normativi in Consiglio entro giugno.

