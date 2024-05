POTENZIALITÀ FUTURE Verso la SMaC turistica: focus sull'evoluzione dello strumento Riunito il comitato d’indirizzo del progetto San Marino Card: illustrate le novità ad associazioni di categoria e dei consumatori

Si è riunito il 7 maggio - alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini in rappresentanza della Segreteria di Stato per il Turismo - il comitato d’indirizzo del progetto San Marino Card per la presentazione, ad associazioni di categoria e di tutela dei consumatori, dei risultati e degli sviluppi che lo strumento ha registrato e introdotto negli ultimi mesi.



La San Marino Card si evolve. Il punto sullo stato di avanzamento delle multifunzionalità. Da MISMaCCO all’ottimizzazione dell’accesso al servizio mensa, fino alla new entry: la VisitSanMarinoCard o SMaC turistica, l’applicazione elaborata da Kreosoft oggi in fase sperimentale, che si integra perfettamente nel circuito SMaC e amplia la gamma di servizi a cui il turista in visita in Repubblica può accedere: informazioni multilingue, una mirata sezione eventi per invogliare ad una permanenza più lunga. Niente tessera plastificata, sarà dematerializzata e garantirà, tra le principali attività, il riepilogo dei movimenti fatti dall’utente, i pagamenti tramite QR Code; e ancora, l'introduzione di sconti e buoni coupon come incentivo all'acquisto; l'elenco dei commercianti, la promozione degli esercizi, la ricarica del credito sul rifornimento presso i distributori locali.

“Dagli esercenti – dice Gatti - stiamo registrando un ritorno all’entusiasmo iniziale. A San Marino, la SmaC sta diventando uno strumento importante quando altrove, nella stessa Italia, non ha funzionato, addirittura è stato ritirato. Le potenzialità future per fidelizzare sempre di più il turista all’esercente sammarinese sono alte, stiamo lavorando forte in questa direzione. Poterla scaricare da casa ad esempio garantisce al turista il grande vantaggio di arrivare in territorio avendo già organizzato la propria visita. Ipotizziamo di averla già parzialmente operativa entro l’estate".

Tutte novità adesso sono al vaglio delle associazioni, che già hanno dato il loro contributo in termini di proposte e suggerimenti.

"L’obiettivo principale della VisitSanMarinoCard - sostiene Francini - è semplificare e arricchire l’esperienza del turista in Repubblica, aprendo a occasioni di acquisto vantaggiose dal punto di vista del cash back che viene fornito dallo strumento. Si tratta di un grande incentivo all’acquisto. Non dobbiamo dimenticare inoltre il patrimonio di dati che acquisiamo, diamo uno strumento all’Ufficio del Turismo per analizzare i flussi turistici, attivare campagne di marketing e di comunicazione su segmenti di potenziali turisti e politiche più penetranti sul mercato".

La digitalizzazione completa dello strumento permetterà infine la copertura con la connessione al wi-fi del centro storico - destinata ad estendersi all’intero territorio - già in fase di test in alcune zone.



Nel video le interviste a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e Filippo Francini, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: