TAVOLO TECNICO ECONOMICO Verso un accordo per limitare le presenze in uffici e aziende con dinamiche di turn over Convergenza tra Governo, associazioni di categoria e sindacati

È un'analisi a 360 gradi sulla situazione del Paese quella che il Congresso di Stato sta compiendo per tentare di dare risposte immediate alla popolazione. Il Governo monitora costantemente l'andamento sanitario relativo alla diffusione del virus in territorio e nei territori limitrofi. Valutazioni anche sul Bilancio: primo passo la raccolta dei dati e una serie di ricognizioni per capire dove fornire il maggior sostegno a imprese, lavoratori e famiglie.

Predisposti i primi tavoli tecnici a cominciare da quello economico che si è tenuto nel pomeriggio presso la Segreteria di Stato al Turismo. Occhi puntati sulle richieste di Cassa Integrazione da parte di aziende e liberi professionisti. “Stiamo predisponendo – fa sapere il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini - un decreto legge rafforzativo proprio in considerazione del carattere emergenziale e straordinario degli interventi richiesti”.

Durante l'incontro, Governo, associazioni di categoria e sindacati hanno convenuto di compiere uno sforzo comune al fine di limitare i contagi in Repubblica. A questo proposito, si andrà – a breve - verso un accordo con i dipendenti e le aziende per prevedere delle dinamiche di turn over all'interno dei luoghi di lavoro, arrivando così ad una riduzione delle presenze, ma garantendo almeno il 50% di operatività. “Questo – osserva il Segretario Federico Pedini Amati - per tutelare la salute dei cittadini e la tenuta dell'ospedale”.

Presente anche l'Abs che, in rappresentanza delle banche, si è resa spontaneamente disponibile con una serie di proposte mirate per andare incontro alle esigenze di aziende e privati. “Registrato da parte di tutti – commenta infine Pedini Amati – un atteggiamento di grande responsabilità”.

Contestualmente al tavolo tecnico economico, si è riunito il tavolo rivolto al settore pubblico: coinvolti il Segretario di Stato agli Interni, il Direttore della Funzione Pubblica e i dirigenti della Pubblica Amministrazione per trattare questioni come ferie e congedi e altro.



