Vertice ILO, sessione tripartita, Lonfernini: “Necessari interventi di protezione sociale” Ultimo giorno del summit globale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dedicato agli effetti del Covid sul mondo del lavoro, con la sessione dedicata alle delegazioni tripartite. “Lavoriamo per le fasce più colpite” - dice Lonfernini

Un momento importante, insieme tutti gli Stati - anche se a distanza, attraverso un monitor - per affrontare un'altra fase, altrettanto delicata. Dopo l'emergenza sanitaria, il nuovo contesto creato dalla pandemia sul fronte lavoro: “Dobbiamo gestire gli aspetti legati all'emergenza economica – dice il segretario Teodoro Lonfernini, al termine della sessione Costituente, che ha visto insieme ministri e segretari al Lavoro, sindacati, categorie dei Paesi membri - che ci chiama a investire massima attenzione verso la tutela di lavoratori e lavoratrici”.

Lo hanno ricordato i Capitani Reggenti nel loro intervento: donne, giovani, piccole medie imprese hanno pagato il prezzo più alto. Per loro, le misure di protezione più urgenti: “Dobbiamo andare verso un orizzonte di tutela e protezione sociale – prosegue Lonfernini - per il lavoro femminile, attenzione al disagio, ai giovani che escono dai percorsi scolastici, tutela a chi perde il lavoro in età avanzata. Tanto da fare, verso altrettante fasce di soggetti da tutelare”.

In luce anche il metodo: tutti gli Stati insieme per una risposta globale, ribadito il valore dei tavoli tripartiti: “Su questo aspetto – prosegue Lonfernini – l'Oil riconosce in San Marino un'eccellenza, per un lavoro portato avanti nella condivisione delle parti, politica e istituzioni, sindacati, categorie”.



