Vertice OIL, delegazione tripartita alla Sessione Costituente

Giornata conclusiva per il Vertice Globale dell'Organizzazione Internazionale del lavoro dedicato agli effetti del Covid sul mondo del lavoro. Per tutto il pomeriggio, si terrà la Sessione Costituente, sempre in collegamento virtuale: parteciperà da Palazzo Mercuri la delegazione tripartita composta dal segretario al Lavoro Lonfernini, parti sociali e associazioni di categoria. Sessione costituente dedicata alla discussione delle misure da prendere per adattare la Dichiarazione emessa in occasione del Centenario dell'OIL, attualizzandola rispetto al nuovo contesto del recupero dalla Pandemia.



