Via all’apertura del Registro degli Enti Blockchain

Via libera all’apertura del Registro degli Enti Blockchain. Lo rende noto l’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino, invitando tutte le aziende del settore a certificarsi. “Da oggi – spiegano – sarà, infatti, possibile fare domanda per essere riconosciuti quale Ente Blockchain. La valutazione dei requisiti consente l’inclusione nella lista dei soggetti 'compliant' rispetto alle regole vigenti, assicurando trasparenza, qualità e posizionamento sul mercato per tutte le aziende registrate. L'Istituto provvederà infine a svolgere “verifiche e controlli che verranno effettuati ogni anno per il rinnovo del riconoscimento o certificazione insieme a controlli campione, per assicurare la massima trasparenza e qualità del sistema come obiettivo primario”.