FINANZE - BCSM Via libera all'Accordo Ue, Gatti: "Ora la fase 2, con BCSM e Bankitalia prioritario definire i contenuti dell'addendum" Il Segretario di Stato per le Finanze e la Presidente di Banca Centrale, a Roma per l'Assemblea annuale dell'ABI

“Ci farà entrare subito nella fase 2 cioè quella di andare a lavorare insieme con la nostra autorità, con la Banca Centrale, con la Banca d'Italia per definire i contenuti dell'addendum perché penso che diventi adesso a questo punto la priorità". Così il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti dopo il via libera all'Accordo Ue. Passaggio che cade all'indomani della partecipazione, insieme alla Presidente di Banca Centrale, Catia Tomasetti, all'assemblea annuale dell'ABI a Roma, appuntamento che consolida l'asse strategico con l'Italia.

Al centro del dibattito romano con il Presidente ABI, Antonio Patuelli, il Governatore Fabio Panetta e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la tutela del risparmio nell'Eurozona. Pressione sui consolidamenti bancari e una politica monetaria prudente per sostenere le imprese nel rallentamento. Per la Repubblica, le sfide della transizione digitale e della cybersicurezza sono speculari a quelle italiane. L'obiettivo sammarinese è accrescere la trasparenza e la solidità della propria piazza finanziaria. "Per noi è molto importante che le nostre realtà si parlino - commenta il Segretario Gatti - e siano in forte contatto proprio perché per la propria natura abbiamo un'integrazione territoriale molto, molto forte. In più questo rafforza anche quello che poi sono i rapporti a livelli invece di autorità quindi di istituzione tra Banca d'Italia e la Banca Centrale. Quindi stiamo lavorando molto anche nella prospettiva”.

Sotto i riflettori sammarinesi anche le aggregazioni tra istituti per stimolare l'innovazione e azzerare i rischi sistemici. La ricetta emersa per il settore unisce l'etica dei comportamenti a regole chiare e una governance impeccabile. Un percorso di crescita blindato dalla vigilanza attiva della Banca Centrale, come evidenziato dalla Presidente Tomasetti.

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze

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