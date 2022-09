Vicenda pedaggi: lo Sportello Consumatori scrive a tutti gli attori coinvolti

Lo Sportello consumatori ha inviato una lettera alla società Autostrade per l'Italia, alla azienda di recupero crediti Nivi e per conoscenza alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, sulla vicenda dei presunti mancati pagamenti dei pedaggi autostradali.

L'associazione a tutela dei consumatori sottolinea in in primo luogo come i destinatari delle richieste di pagamento non avessero in precedenza ricevuto solleciti o comunicazioni di sorta circa i presunti mancati pagamenti nonostante il lungo tempo trascorso. Una comunicazione tempestiva - scrivono - avrebbe consentito agli utenti di effettuare verifiche sull’effettiva esistenza dell'obbligo di pagare le somme richieste.

A seguito delle sollecitazioni delle associazioni dei consumatori, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri sta organizzando un incontro con le stesse Associazioni e con la società Nivi SpA. Restiamo dunque in attesa - concludono - della convocazione di tale incontro.

