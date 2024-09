Vigilanza europea e cooperazione: Banca Centrale alla conferenza Bce

Il Direttore Generale di Banca Centrale, Andrea Vivoli e il Responsabile delle Relazioni Internazionali, Giuliano Battistini hanno partecipato alla conferenza congiunta organizzata dalla European Central Bank e dalla European Banking Authority (EBA) su “Affrontare le sfide della vigilanza rafforzando la cooperazione", che si è svolta nella sede della Banca Centrale Europea a Francoforte.

C'erano oltre 150 rappresentanti di istituzioni europee e autorità di vigilanza provenienti da diversi Paesi, che si sono alternati in panel di relatori creando momenti di scambio di opinioni ed esperienze sulle tematiche di maggior rilevanza nel contesto attuale.

La presenza dei Vertici di via del Voltone e delle altre autorità monetarie ha permesso di approfondire gli sviluppi più recenti nella vigilanza europea e per rafforzare i legami tra BCSM, le istituzioni europee e le autorità di vigilanza Eu. Un passo necessario nel percorso di consolidamento delle relazioni internazionali di Banca Centrale, in vista dell’integrazione europea del sistema finanziario sammarinese, un tema sempre più centrale dopo la formalizzazione dell’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea.