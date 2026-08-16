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Violenza sul lavoro, Usl: "La politica acceleri sull'approvazione della legge"

Il sindacato sollecita il via libera al progetto di legge su molestie e maltrattamenti, già inserito in due sessioni consiliari senza arrivare alla discussione

16 ago 2026
Violenza sul lavoro, Usl: "La politica acceleri sull'approvazione della legge"

Usl torna a chiedere alla politica di accelerare sull’approvazione del Progetto di Legge per la prevenzione e il contrasto della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro. Il testo, frutto di oltre un anno di confronto tra Governo, sindacati e parti datoriali, introduce strumenti come le dimissioni per giusta causa e i congedi retribuiti per le vittime.

Il sindacato sottolinea come queste misure possano offrire una concreta via d’uscita alle persone vittime di maltrattamenti e, al tempo stesso, tutelare professionalità e datori di lavoro. 

Usl denuncia però che, nonostante le dichiarazioni di massima priorità e procedura d’urgenza, il PdL è stato inserito in due sessioni consiliari senza mai arrivare alla discussione. Di qui l’appello a dare seguito agli impegni assunti e ad approvare rapidamente una legge ritenuta fondamentale per rendere i luoghi di lavoro più sicuri, sani e produttivi.



 

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