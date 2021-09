Visita FMI: focus su sistema bancario e avanzamento delle riforme. Fiduciosa la Segreteria Finanze

Le risultanze della visita venerdì, quando la delegazione guidata da Borja Gracia terrà la conferenza stampa conclusiva, cui seguirà un report sintetico. Ma i primi feedback, dal Begni, sono positivi. Da parte degli esperti del FMI – riferiscono dalla Segreteria Finanze – un atteggiamento costruttivo ed il riconoscimento della “resilienza”, mostrata dal Titano, di fronte alla pandemia. Così come dei risultati che si stanno registrando in questo 2021 sul fronte economico; con “risvolti positivi” sulle proiezioni del bilancio pubblico. La Segreteria di Stato parla anche di una presa d'atto degli interventi di riforma riguardanti il sistema creditizio; con particolare riferimento alle norme sulla cartolarizzazione degli NPL e a quelle in materia di procedura civile. In agenda - dopo l'inizio, ieri, della fase in presenza della missione – incontri “scaglionati” con i vertici di tutte le realtà bancarie del territorio.

Giovedì il confronto con ABS; e il briefing con Governo e BCSM, prima dell'udienza dai Capi di Stato. Valutazione ad ampio spettro, quella che elaborerà la delegazione dell'organizzazione di Washington. Oggi, ad esempio, colloqui con la Segreteria al Turismo e con quella agli Esteri: sul tavolo, infatti, temi strategici quali il rapporto con l'Italia e il cammino verso l'UE. Domani, invece, ad essere sentite saranno le Forze di Maggioranza ed Opposizione; oltre a sindacati ed associazioni di categoria.

A questo proposito OSLA parla della visita come di una “occasione importante per la credibilità del Paese”, e ricorda come gli ultimi report del FMI avessero sottolineato la necessità di “interventi urgenti”. In ambito bancario l'organizzazione sammarinese torna a segnalare difficoltà di accesso al credito; al contempo invoca interventi per aumentare la flessibilità del mercato del lavoro. Ricorda poi l'emissione di titoli sui mercati internazionali, e la conseguente necessità di risanare le finanze pubbliche e far ripartire l'economia. La crisi “va oltre il Covid”, osserva OSLA, che ritiene indispensabile “ridisegnare un modello di sviluppo che garantisca sufficienti entrate per lo Stato senza aumentare la pressione fiscale”.