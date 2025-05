Visita Vicedirettore Generale FMI Okamura: consolidata la partnership per riforme e sviluppo sostenibile di San Marino

Le interviste al Vicedirettore dell'FMI Kenji Okamura e al Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti

Una visita dall'elevato profilo istituzionale. Il Vicedirettore dell'FMI Kenji Okamura sul Titano per approfondire la conoscenza del Paese. Colloqui al vertice segna un passo significativo nel consolidamento delle relazioni con una delle massime istituzioni finanziarie globali in continuità con il dialogo avviato agli Spring Meetings a Washington. Incontro plenario al Begni con una delegazione del Congresso di Stato: Segretari agli Esteri, Luca Beccari; per le Finanze, Marco Gatti; per l'Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini; per l’Industria, Rossano Fabbri, e per il Lavoro, Alessandro Bevitori.

Al centro i temi della stabilità macroeconomica e finanziaria della Repubblica, i progressi compiuti nel programma di riforme strutturali e la resilienza dimostrata dall'economia sammarinese nel contesto globale attuale – informa il Congresso – ribadendo l'importanza del dialogo costante con l'FMI, sia per ricevere apprezzamento sui risultati raggiunti, sia per identificare insieme le strategie più efficaci per una una crescita economica equa, sostenibile e duratura, anche alla luce dell'Accordo con l'Unione Europea. "Questa è la mia prima visita a San Marino ed è anche la prima visita da parte dell'esecutivo del Fondo Monetario Internazionale a questo paese nella breve storia del Fondo Monetario Internazionale di 80 anni, - osserva Okamura - che in confronto alla lunga storia di San Marino è certamente molto breve. Erano due gli obiettivi di questa visita per me. Prima di tutto - precisa - conoscere il paese, la cultura, la sua storia, la sua popolazione e ovviamente anche l'economia. E il secondo obiettivo invece è quello di stringere un partenariato, una collaborazione ancora più stretta tra San Marino e il Fondo Monetario Internazionale".

"Credo che oggi sia premiato il lavoro che San Marino ha fatto in questi anni, - sottolinea il Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti - dove come paese abbiamo completato una trasformazione economica e adesso dobbiamo iniziare a cogliere le opportunità. Questa visita, che è la prima nella storia dei vertici del Fondo Monetario, testimonia sia il buon percorso fatto, ma anche la volontà di continuare insieme affinché si possa migliorare e anche il Fondo stesso possa portare la sua consulenza e i suoi consigli più aderenti a un paese che ha delle caratteristiche uniche come quello della Repubblica di San Marino. Quindi la conoscenza è fondamentale in questo".

Per Okamura, altri momenti istituzionali, con l'incontro con le istituzioni finanziarie, vertici di Banca Centrale e dell'AIF, in udienza privata dai Capitani Denise Bronzetti e Italo Righi.

Nel video, le interviste al Vicedirettore dell'FMI Kenji Okamura e al Segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti.