VisitBrussels e Hub.Brussels incontrano gli operatori del Titano Nell'evento “Un aperitivo a Bruxelles", con il Patrocinio della Segreteria al Turismo, promosso da Convention & Visitor Bureau

L'importanza del settore congressuale nel mercato turistico, il newtworking per sondare opportunità reciproche. Direttamente dai padiglioni del TTG arriva sul Titano l'Ente di promozione e comunicazione turistica VisitBrussells.

“Ci sono parecchi operatori che includono Bruxelles nel loro tour- dice Ursula Jone Gandini. Quello che vorrei cercare di sviluppare adesso - soprattutto in collaborazione con Hub.Brussels, che è la parte economico commerciale, dunque ci stiamo muovendo proprio come team - è il fatto di poter organizzare, più avanti, dei workshop o degli eventi dove poter portare i partner di Bruxelles qui e far sì che l'offerta venga direttamente ai tour operator di San Marino”.

Insieme ad Hub.Brussells, agenzia per lo sviluppo d'impresa - l'Ufficio di Milano che si occupa tra l'altro di Italia, Malta e San Marino - al vaglio le sinergie tra Convention Bureau, Camere di Commercio e imprenditoria, nell'incontro faccia a faccia con gli operatori.

“Questa è l'opportunità giusta per conoscere meglio aziende innovative, che sono molto prossime a quelle italiane a quelle belghe, brussellesi. Oggi in modo particolare – commenta Guglielmo Pisana, Consigliere Economico-Commerciale Regione Bruxelles Capitale in Italia - ho avuto il piacere di conoscere il Direttore Generale della Camera di Commercio di San Marino e per me è stata veramente un'opportunità, perché abbiamo potuto evidenziare quelle che sono le differenze, ma anche i punti di forza che abbiamo in entrambi i nostri Enti. E dalle differenze abbiamo potuto anche scoprire quali sono le parti che in realtà possono essere anche complementari per questi due mercati”.

Nel video le interviste a Ursula Jone Gandini, Direttore dell'Ente del Turismo di Bruxelles in Italia e a Guglielmo Pisana, Consigliere Economico-Commerciale Regione Bruxelles Capitale in Italia

