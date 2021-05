Voucher vacanza: nuovo aumento delle prenotazioni. Pedini Amati: "La proposta funziona, oltre le aspettative"

Nuovo aumento delle prenotazioni per il "Voucher vacanza". In una decina di giorni, comunica la Segreteria al Turismo, sono già 1125 le persone che pernotteranno a San Marino tramite i buoni messi a disposizione. 488 le prenotazioni, quindi le camere occupate finora. E' stato assegnato circa il 30% dei voucher a disposizione. Si tratta soprattutto di turisti provenienti dall'Italia (441) ma non mancano le prenotazioni dall'estero (47), su tutti la Germania. Per quanto riguarda la penisola, il gruppo più numeroso di visitatori arriverà dalla Lombardia con 114 camere e 221 persone; seguono il Lazio e il Veneto. La maggior parte ha fissato una vacanza sul Titano tra maggio e luglio, anche esperienze outdoor. Per il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, è il segno che il "voucher vacanze funziona", con risultati "oltre le aspettative".