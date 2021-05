Voucher vacanza: nuovo aumento delle prenotazioni. Pedini Amati: "La proposta funziona, oltre le aspettative" Giudizio positivo da Usot e Federalberghi con quest'ultima che, allo stesso tempo, si focalizza sul nodo del lavoro nel comparto

1125 persone prenotate in una decina di giorni, per un totale di 488 camere. Sono i numeri aggiornati dei voucher vacanza: 'buoni' lanciati dalla Segreteria al Turismo per passare tre notti sul Titano al prezzo di una. E' stato assegnato circa il 30% dei voucher a disposizione. Si tratta soprattutto di turisti provenienti dall'Italia (441 camere) ma non mancano le prenotazioni dall'estero (47), su tutti la Germania. Per quanto riguarda la penisola, i numeri maggiori provengono dalla Lombardia con 221 persone e 114 camere. Seguono il Lazio con 183 persone e 91 camere e il Veneto (106 persone e 52 camere).

La maggior parte ha fissato una vacanza sul Titano tra maggio e luglio. 40 le prenotazioni per esperienze all'aperto, come e-bike e trekking. Per il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, è il segno che il "voucher vacanze funziona", con risultati "oltre le aspettative". E ora si punta ad effetti anche sul turismo estero”. Numeri dei voucher vacanza accolti con favore dall'Usot. Il presidente Luigi Sartini parla di una “buona partenza” e di un “importante segnale” in un momento in cui i flussi sono fermi. Giudizio positivo anche sul turismo vaccinale. Plauso alle due iniziative anche da Federalberghi per la quale, però, resta il nodo del lavoro nel settore turistico. A San Marino, spiega il presidente Riccardo Vannucci, la cultura del turismo è scarsamente sviluppata ed è difficile trovare personale qualificato. L'associazione critica il protezionismo sul mercato del lavoro e punta il dito contro una lentezza dell'Ufficio preposto. “Lo sforzo compiuto dalla Segreteria al Lavoro per modernizzare le regole – prosegue Vannucci – deve condurre a una nuova stagione di flessibilità”, formazione e trasformazione per le liste di collocamento.



