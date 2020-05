"Zona Bianca": Stefano Canti, "misura di supporto alla filiera agroalimentare e tutela delle piccole produzioni locali"

nel video il Segretario Stefano Canti

"Favorire la produzione di qualità riguardante il settore lattiero-caseario”. Questo – sottolinea il Segretario al Territorio -, il principale motivo che ha portato alla concessione quinquennale, alla Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, della nuova “zona bianca”. Rispetto alla precedente – precisa - non riguarderà bar e ristoranti; e non sarà comunque “obbligatorio acquistare il latte direttamente dalla Centrale”. Il Governo ha dato mandato a Stefano Canti di predisporre un apposito decreto-legge. Non è stata fissata una tempistica; l'intento del Segretario di Stato, ora, è quello di confrontarsi con i soggetti direttamente coinvolti da queste disposizioni; ovvero i titolari di supermercati, discount e punti vendita di generi alimentari. Delibera congressuale, quella dell'aprile scorso, decisa anche alla luce del progetto di sviluppo aziendale presentato dalla Cooperativa, e dalle spese – quasi doppie, rispetto a quelle inizialmente preventivate - sostenute dai soci di quest'ultima per la ristrutturazione della Centrale. Da qui la concessione - si ricorda in una nota - di un contributo per la realizzazione di un ascensore, in cambio del completamento di ulteriori opere di pari importo, per formalizzare la fine dei lavori; e l'accesso ad un “mutuo a tasso agevolato per il conferimento latte”. L'obiettivo della Segreteria, del resto, è quello di un sostegno efficace e mirato al settore agricolo, che “ha lavorato nonostante l'emergenza sanitaria”.

Nel servizio l'intervista a Stefano Canti - Segretario di Stato Territorio