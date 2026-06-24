Zucchetti entra in TITANKA! Spa, nasce uno dei principali poli italiani per il turismo digitale L’accordo firmato prevede la totale continuità dell’attuale governance e del management di TITANKA!, garantendo la piena valorizzazione delle competenze, della cultura aziendale e della capacità innovativa

Zucchetti entra in TITANKA! Spa, nasce uno dei principali poli italiani per il turismo digitale.

Importante operazione nel settore dell’innovazione e del turismo: Zucchetti Hospitality è entrata nel capitale sociale di TITANKA! Spa, realtà sammarinese specializzata in soluzioni tecnologiche, web marketing e CRM per il comparto dell’ospitalità.

L’accordo consolida una collaborazione già avviata negli anni tra le due aziende e dà vita a uno dei più importanti poli italiani dedicati alle soluzioni digitali per hotel, villaggi turistici, campeggi e strutture ricettive. L’obiettivo è offrire un ecosistema sempre più integrato che unisca software gestionali, strumenti di prenotazione, marketing digitale, CRM e servizi per la vendita diretta.

TITANKA!, fondata a San Marino e oggi punto di riferimento nel settore turistico, conta oltre 145 professionisti e supporta più di 2.500 strutture ricettive. Grazie all’ingresso di Zucchetti, leader italiano nel software gestionale, l’azienda punta ad accelerare ulteriormente il proprio percorso di crescita e innovazione, ampliando le opportunità di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali. L’accordo firmato prevede la totale continuità dell’attuale governance e del management di TITANKA!, garantendo la piena valorizzazione delle competenze, della cultura aziendale e della capacità innovativa che hanno reso l’azienda un partner strategico per migliaia di imprese turistiche.



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