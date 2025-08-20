TV LIVE ·
100 anni dalla nascita di don Benzi: tre giornate per ricordare il “sacerdote dalla tonaca lisa”

20 ago 2025
Nel servizio l'intervista a Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini
A 100 anni dalla nascita di don Oreste Benzi, una tre giorni di eventi celebra il parroco fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, protagonista del cattolicesimo sociale italiano. Dal 5 al 7 settembre, a Rimini, Le Giornate di don Oreste ricordano la figura del “sacerdote dalla tonaca lisa”, nato nella vicina San Clemente nel 1925 e scomparso nel 2007, noto per l’impegno contro la prostituzione e la droga e per aver diffuso il modello delle case famiglia. L’evento è organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario, dalla Fondazione Don Oreste Benzi, dal Comune di Rimini e dalla Diocesi di Rimini.

Il 5 settembre alle 17 il Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI, celebrerà una messa sul mare. A seguire un pic-nic solidale in cui ognuno porta del cibo per sé e per una persona in più. Il giorno dopo si terranno sei conferenze diffuse in tutto il centro città sul tema della società del gratuito, caro a don Benzi. Il pomeriggio sarà dedicato a un ritratto del sacerdote con aneddoti di chi l’ha conosciuto. In serata spazio alla musica con il concerto del gruppo Asa Branca e dell’Orchestra Eyos del liceo Einstein. Nel giorno del centenario, domenica, si terrà la messa nella Cattedrale.

Il programma di celebrazioni è iniziato nel settembre scorso e proseguirà fino all’autunno in tutta Italia e anche all’estero. “Don Oreste, con la sua vita fatta di testimonianza e di lotta, ha impresso una vera rivoluzione alla visione del mondo del suo tempo e del nostro tempo: ci ha mostrato che è possibile vivere non mettendo al primo posto il profitto e il successo, ma mettendo al centro la persona umana e in particolare i più poveri”, ha detto Matteo Fadda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII.

