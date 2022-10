100 anni di Riccione, il 19 ottobre il compleanno del Comune a Villa Lodi Fé

Il giorno più importante è il 19 ottobre, quando il Comune di Riccione spegnerà 100 candeline. La festa prende il nome di "Compleanno del cuore" nel giardino di Villa Lodi Fé, che dalle 18:30 aprirà i cancelli al pubblico. La musica sarà il filo rosso di tutta la serata che si proporrà come ricca di cultura e di storia. Nella dimora balneare costruita tra l'800 e il 900 si alterneranno vari musicisti e cantanti fino alle 23, tra cui Matteo Scaioli, Matteo Faieta, accompagnato da ballerini che attraverso coreografie e costumi ricorderanno gli anni 50. A condurre la serata l'attrice e cantante riccionese Francesca Airaudo e il performer romano Andrea Carli.

"Quello che mi ha colpito - spiega Daniela Angelini, sindaca di Riccione - è che molti riccionesi si sono impegnati nel raccontare la storia di Riccione, tra chi si sofferma su un personaggio particolare o su un'epoca particolare". Come in tutti i compleanni, gli ospiti non pagano, ma soprattutto non mancherà il brindisi, in un'enorme coppa di champagne, e la torta, un formato dolcetti monoporzione per tutti i presenti. Ma "la festa infinita" non finisce qui: si comincia già domani sera con lo spettacolo Stefano Massini al Palazzo del Turismo e poi gli eventi proseguiranno con arte e cultura per tutta la settimana e oltre fino a gennaio. "Purtroppo abbiamo avuto degli eventi drammatici (l'incidente sulla A4 in cui sono morte 7 riccionesi, ndr) che hanno un po' curvato questa festa - ricorda Sandra Villa, assessora alla Cultura -, che però rimane un'occasione di condivisione, di comunità e di divertimento. Con la consapevolezza che i fatti accaduti ci devono far stringere in un abbraccio".

Nel video le interviste a Daniela Angelini (sindaca di Riccione) e Sandra Villa (assessora alla Cultura)