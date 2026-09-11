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11 Settembre: Consulta degli emiliano-romagnoli ricorda i vigili del fuoco con concerti negli Usa

A ottobre una serie di eventi con il baritono, originario del Ravennate, Raffaello Bellavista, negli Stati Uniti. In programma una raccolta fondi per le famiglie delle vittime

11 set 2026

La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo commemora le vittime dell'11 Settembre e ricorda il sacrificio dei vigili del fuoco con una serie di concerti del baritono Raffaello Bellavista, a ottobre negli Stati Uniti. Tra i sopravvissuti: il vigile del fuoco emiliano-romagnolo Luigi Cacchioli. Prevista una raccolta fondi per le famiglie dei pompieri caduti in servizio: 343 quelli morti, molti di origini italiane. I membri della Consulta hanno presentato alla stampa l'iniziativa.

Nel video le interviste a Matteo Daffadà (presidente Consulta emiliano-romagnoli nel mondo), Elena Ugolini (vicepresidente Consulta) e Raffaello Bellavista (cantante lirico)




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