11 Settembre: Consulta degli emiliano-romagnoli ricorda i vigili del fuoco con concerti negli Usa
A ottobre una serie di eventi con il baritono, originario del Ravennate, Raffaello Bellavista, negli Stati Uniti. In programma una raccolta fondi per le famiglie delle vittime
La Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo commemora le vittime dell'11 Settembre e ricorda il sacrificio dei vigili del fuoco con una serie di concerti del baritono Raffaello Bellavista, a ottobre negli Stati Uniti. Tra i sopravvissuti: il vigile del fuoco emiliano-romagnolo Luigi Cacchioli. Prevista una raccolta fondi per le famiglie dei pompieri caduti in servizio: 343 quelli morti, molti di origini italiane. I membri della Consulta hanno presentato alla stampa l'iniziativa.
Nel video le interviste a Matteo Daffadà (presidente Consulta emiliano-romagnoli nel mondo), Elena Ugolini (vicepresidente Consulta) e Raffaello Bellavista (cantante lirico)
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