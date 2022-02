AUSL ROMAGNA 14 febbraio: giornata internazionale dell’epilessia, gli esperti disponibili in videoconferenza

14 febbraio: giornata internazionale dell’epilessia, gli esperti disponibili in videoconferenza.

La giornata internazionale dell’epilessia, che ogni anno ricorre il secondo lunedì di febbraio, è un evento di sensibilizzazione in cui tutto il mondo punta i riflettori su una patologia neurologica molto comune, ma ancora oggi non ben conosciuta. E’ l’occasione per condividere ed affrontare i problemi delle persone con epilessia, delle loro famiglie e dei caregivers. La giornata è un'iniziativa congiunta dell'International Bureau for Epilepsy (IBE) e della International League Against Epilepsy (ILAE) a cui quest’anno aderiscono anche le Neurologie e le Pediatrie dell’Ausl Romagna insieme alle associazioni dei pazienti AE (Associazione Epilessia) e AICE (Associazione Italiana contro L’epilessia) e alle Amministrazioni comunali che si uniranno “alla voce globale” illuminando di viola un monumento cittadino a simboleggiare il bisogno di ‘accendere il riflettore su questa patologia”.

Nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio, inoltre, gli specialisti epilettologi dell’età evolutiva ed adulta di Ausl Romagna saranno inoltre a disposizione dei cittadini in videoconferenza per rispondere ai loro quesiti e per chiarire eventuali dubbi e modalità di accesso ai servizi. In particolare: nel riminese i medici del gruppo epilettologico dell’Ospedale Infermi saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 13 alle ore 15 su piattaforma telematica al link http://meet.google.com/xqc-ifcq-yrn

Nel cesenate gli specialisti della Neurologia di Cesena saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 15.00 alle ore 17.00 su piattaforma telematica al link https://meet.google.com/hfd-tpyk-jrg Nella stessa fascia oraria sarà possibile anche contatto telefonico al seguente numero 0547394761.

Nel ravennate gli specialisti di Ravenna Faenza e Lugo saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 16 alle ore 17 su piattaforma telematica zoom al link https://zoom.us/j/92650923379?pwd=WHhYWUhXTGlscU1rb1VPNFlHREFlQT09 - ID riunione: 926 5092 3379 Passcode: C4mNkn

Nel forlivese gli specialisti della Neurologia di Forlì saranno a disposizione dei cittadini dalle 15.00 alle ore 17.00 su piattaforma telematica al link https://call.lifesizecloud.com/extension/781043

Malattia neurologica tra le più diffuse ed in Italia, l’Epilessia colpisce circa 500.000 persone con almeno 30 – 40.000 nuovi casi all’anno.



I più letti della settimana: