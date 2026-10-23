#MS58 15 anni senza il Sic: Coriano si ritrova per ricordare il suo campione Questa sera alle 19, al Podio di via Garibaldi, la commemorazione con il sindaco Gianluca Ugolini e l'Amministrazione comunale. Un omaggio al pilota scomparso a Sepang nel 2011, il cui ricordo continua a unire generazioni di appassionati

15 anni senza il Sic: Coriano si ritrova per ricordare il suo campione.

Quindici anni senza Marco Simoncelli. Quindici anni da quel tragico 23 ottobre 2011, quando sul circuito di Sepang, in Malesia, il mondo del motociclismo perdeva uno dei suoi talenti più amati. Ma il tempo non ha cancellato il sorriso, la simpatia e l'energia travolgente del Sic, rimasti impressi nel cuore di milioni di persone.

A Coriano, il paese dove Marco è cresciuto e al quale è rimasto profondamente legato, il ricordo è più vivo che mai. Questa sera, venerdì 23 ottobre alle ore 19, la comunità si ritroverà al Podio di via Garibaldi per rendere omaggio al campione romagnolo, scomparso a soli 24 anni. Alla commemorazione prenderanno parte il sindaco Gianluca Ugolini e l'Amministrazione comunale, che deporranno un omaggio floreale in memoria del pilota.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, agli appassionati di motociclismo e a chiunque desideri condividere un momento di raccoglimento. Non sarà soltanto una cerimonia istituzionale, ma un'occasione per rinnovare quel legame speciale che unisce ancora oggi Marco alla sua terra. Il Podio, nel cuore di Coriano, è diventato negli anni un luogo simbolo della memoria del Sic, una tappa per tifosi e visitatori che continuano a rendere omaggio al campione con il numero 58.

"Quindici anni sono passati, ma Marco continua a far parte della storia e dell'identità di Coriano – dichiara il sindaco Gianluca Ugolini –. Il suo talento lo ha portato a essere conosciuto e amato in tutto il mondo, ma ciò che lo rende ancora così vicino a noi è la sua umanità, quel modo spontaneo e genuino di essere che tutti ricordano. Il nostro pensiero va innanzitutto alla sua famiglia, per la quale il ricordo di Marco è una presenza quotidiana. Come comunità vogliamo continuare a custodire la sua memoria con affetto e riconoscenza".

Un affetto che, a distanza di quindici anni, continua a superare i confini della Romagna. Lo racconta anche papà Paolo Simoncelli, che in un'intervista al Resto del Carlino ha ricordato quanto il figlio sia ancora amato in tutto il mondo.

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