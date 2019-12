AERONAUTICA MILITARE 15/o Stormo al lavoro nell'ultimo giorno dell'anno: recuperati due escursionisti

Aeronautica Militare in azione anche l'ultimo giorno dell'anno. L'elicottero è decollato dall'aeroporto di Cervia per soccorrere due escursionisti in difficoltà in una zona impervia a Macerata. Il recupero delle due persone e del loro cane è stato effettuato tramite verricello e un'apposita cesta. Il 15/o Stormo, dalla sua costituzione ad oggi, ha salvato oltre 7.200 persone in pericolo di vita.



