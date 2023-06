15enne rischia di annegare: portato a riva dal salvataggio

Un ragazzo di 15 anni sfida il mare in tempesta e rischia di annegare. Ne dà notizia un sito riminese. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio di ieri, il giovane, di Santa Giustina di Rimini, insieme ad altri tre amici, si era immerso nell’acqua nonostante la bandiera rossa che segnala il pericolo di balneazione. La corrente di risacca lo ha trascinato lontano dalla riva, a oltre 200 metri di distanza.

Un marinaio di salvataggio ha notato la sua situazione critica e si è lanciato in mare con il moscone per soccorrerlo. Il 15enne era stremato e aveva bevuto acqua. I suoi due amici lo tenevano a galla, ma erano anche loro in evidente in difficoltà.

Il marinaio ha faticato molto a portarli a riva, anche perché il moscone rischiava di capovolgersi per il peso del ragazzo: "il personale del servizio di salvataggio dovrebbe disporre di un’unità a motore d’acqua, - ha detto il marinaio - che renderebbe più facile e rapido il soccorso in caso di emergenza".