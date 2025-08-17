COMMEMORAZIONE 16 agosto 1944: Rimini ricorda i tre martiri uccisi dai nazi-fascisti Celebrazioni nella piazza dedicata al sacrificio di Mario Capello, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani

81 anni da quel 16 agosto, in cui si consumò uno dei fatti più tragici e importanti della storia di Rimini e del movimento partigiano. Mario Capello, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani furono impiccati per opera dei nazi-fascisti. La città continua farne memoria con celebrazioni alle quali hanno preso parte autorità civili, militari e l'Anpi: prima il corteo partito da via Tiberio e proseguito in via Ducale dove furono arrestati nel '44 per poi essere successivamente uccisi nella piazza ora dedicata a loro. Il ricordo dei Tre Martiri che si fa gesto nella deposizione della corona d'alloro.



