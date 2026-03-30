17enne pianificava attentato in scuola, lo psicologo Ercolani: "Dobbiamo essere più rigidi, i ragazzi hanno bisogno di una guida"

Nel servizio intervista a Roberto Ercolani, psicologo

Perquisizioni dei Carabinieri in quattro regioni del centro Italia nei confronti di sette giovani sospettati di far parte di un gruppo transnazionale di matrice neonazista.

L’operazione ha portato all’arresto di un diciassettenne pescarese, residente in provincia di Perugia. Progettava di fare un attentato a scuola e secondo gli inquirenti stava lavorando alla fabbricazione di armi. Contestati anche i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Sembra che il ragazzo cercasse manuali e informazioni per la fabbricazione di ordigni bellici e armi da fuoco. Finalità terroristica, è quello che emerge: un altro caso di un ragazzo giovanissimo, che tra l'altro usava Telegram, così come il 13enne che qualche giorno fa ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi in provincia di Bergamo.

Il 17enne seguiva un gruppo su Telegram incentrato su contenuti legati alla "superiorità della razza ariana".

C'è un problema di fondo negli adolescenti di oggi? Lo abbiamo chiesto allo psicologo sammarinese Roberto Ercolani.

"Si parla di una minoranza dei giovani che sta sviluppando in qualche modo un'attenzione troppo alta rispetto ai social e un bisogno di esprimersi attraverso il riconoscimento dato dai social. A livello educativo, c'è necessità di un'attenzione forse rigida, mi verrebbe quasi da dire, anche se spesso e volentieri la parola rigida si tende a evitare, perché i ragazzi hanno bisogno di una guida, hanno bisogno di binari in cui essere contenuti perché il rischio è proprio quello che, non avendo dei riferimenti, poi si possano attivare dei comportamenti disorganizzati, o comportamenti comunque disadattivi, come quelli che abbiamo riconosciuto in questi ultimi giorni.

Nel servizio intervista a Roberto Ercolani, psicologo.







