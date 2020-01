"ERBA" 18enne di Verucchio trovato con mezzo chilo di marijuana, arrestato per spaccio

Durante i servizi di controllo effettuati nel weekend, i Carabinieri di Novafeltria hanno notato dei movimenti sospetti da parte di alcuni giovani che, in una piazzetta nei pressi di Via Aldo Moro di Villa Verucchio, si guardavano attorno con fare circospetto. Intuizione corretta, visto che, intervenuti sul posto, hanno pizzicato un giovane che teneva in mano una busta contenente qualche grammo di marijuana. Accanto a lui, all’interno di una borsa, gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto una busta con circa 500 grammi di “erba” pronta per essere venduta al dettaglio, oltre che materiale per il suo confezionamento in dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato mentre il ragazzo, un 18enne residente a Verucchio, è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Il giudice, a seguito della richiesta di patteggiamento, lo ha condannato alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e 4mila euro di multa, con pena sospesa.



