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2,5 milioni di euro non dichiarati: nei guai 51 tra colf e badanti

La Guardia di Finanza di Pesaro Urbino ha individuato decine di persone risultati evasori totali nonostante fossero in possesso di regolari contratti di lavoro.

19 mar 2026
2,5 milioni di euro non dichiarati: nei guai 51 tra colf e badanti

Tra il 2019 e il 2024 avrebbero ricevuto complessivamente oltre 2,5 milioni di euro di redditi, con regolari contratti di lavoro, senza dichiarare nulla al fisco. Per questo sono finiti nei guai 51 collaboratori domestici, tra colf e badanti, presenti in provincia di Pesaro Urbino. Le indagini della Guardia di Finanza provinciale hanno individuato decine di persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni, in gran parte originarie dell’Europa dell’Est, che avrebbero omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini Irpef.

Nel corso delle verifiche è stata inoltre accertata, per uno dei soggetti coinvolti, l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, con ulteriori profili di irregolarità a carico del nucleo familiare. L’operazione è stata condotta in collaborazione con la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di evasione fiscale anche nel settore del lavoro domestico. Le Fiamme Gialle procederanno ora con le attività di accertamento e recupero delle imposte evase, avviando le procedure necessarie per il rientro delle somme dovute allo Stato.




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