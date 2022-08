2 agosto 1980: il prof Di Nubila ricorda la studentessa riminese Flavia Casadei

Fra le 85 vittime della strage di Bologna, di cui oggi ricorre il 42esimo anniversario, c'era anche Flavia Casadei. Aveva 18 anni e aveva da poco concluso la IV E del liceo Serpieri. Alle 10.25 si trovava in stazione, in attesa di un treno che l'avrebbe portata a Brescia; a causa di un ritardo aveva perso la coincidenza e aspettava il convoglio successivo.

A tracciare il ritratto di Flavia, leggendo anche alcuni passi del diario personale della ragazza, il suo professore Renato Di Nubila in un video prodotto dal Comune di Rimini che in questi anni, alla giovane, ha intitolato anche la scuola primaria di Viserba e una strada: "Aveva un carattere dalle belle qualità umane. Tanta fiducia negli altri, tanta disponibilità, solidarietà. Sempre pronta a fare in modo che la classe reagisse con un atteggiamento positivo. Flavia era sempre attenta alle lezioni, con uno sguardo particolare che ti interrogava. Una ragazza che aveva bisogno di guardare avanti perché voleva crescere”, ricorda il professore.

Si sofferma poi su una gita scolastica, a Strasburgo, fatta un paio di mesi prima di quel terribile 2 agosto, per visitare il Parlamento Europeo: “Un’esperienza formativa molto particolare in cui Flavia si era resa protagonista dandosi da fare perché tutto fosse ben organizzato. Prima partecipammo ad una seduta del Parlamento, poi il giorno successivo l’aula fu messa a nostra disposizione per simulare una seduta parlamentare. Questi giovani – richiama alla memoria Di Nubila – parlavano con entusiasmo dell’Europa che bisogna fare e Flavia su queste cose era molto determinata”.

Oggi l'assessora Roberta Frisoni partecipa alla cerimonia commemorativa delle stragi della stazione di Bologna e dei treni “Italicus” e “904” all'Officina di Grande Riparazione di Rimini. Il comune è presente anche nel capoluogo emiliano, per la cerimonia ufficiale: l'assessora Francesca Mattei partecipa infatti alla cerimonia ufficiale in Piazza Medaglie d’Oro.

Qui l'intervista completa al professore Renato Di Nubila